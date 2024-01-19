В ЛНР после попытки родителей вывести вшей бензином загорелся ребенок

Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии

ЛУГАНСК, 19 января. /ТАСС/. 11-летняя девочка в Луганской Народной Республике (ЛНР) получила сильные ожоги после попытки родителей вывести вшей бензином. Как сообщила ТАСС глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко, девочку в тяжелом состоянии госпитализировали в областную детскую клиническую больницу Ростова-на-Дону.

"Девочка получила ожог головы 3 степени, шеи, туловища, обеих верхних конечностей, правого коленного сустава, слизистой оболочки носа, полости рта и глотки, век. У нее термоингаляционная травма, отравление продуктами горения бензина, конъюнктивы обоих глаз, ожоговый шок 3 степени и ожоговая болезнь в стадии токсемии. <?> Ожоги получены при возгорании бензина, который родители применили с целью профилактики вшей", - сказала она.

Пащенко отметила, что состояние 11-летнего ребенка крайне тяжелое. Пострадавшую госпитализировали в областную детскую клиническую больницу Ростова-на-Дону, она находится в отделении реанимации и интенсивной терапии.