В Брянске двух жителей осудили за контрабанду 7,5 млн пачек сигарет

Они провезли через таможенную границу сигареты на сумму 204 млн рублей

БРЯНСК, 19 января. /ТАСС/. Советский районный суд Брянска вынес приговор двум руководителям коммерческих организаций за контрабанду табачных изделий, они провезли через таможенную границу более 7,5 млн пачек сигарет на сумму 204 млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

"Вынесен приговор двум жителям Брянска, занимавшимся контрабандой и незаконным оборотом табачных изделий. <…> В судебном заседании установлено, что с апреля по июнь 2019 года фигуранты дела в нарушение процедуры таможенного транзита груза незаконно переместили на территорию РФ через таможенную границу Евразийского экономического союза крупную партию сигарет иностранного производства в количестве 7 млн 654 тыс. пачек на общую сумму более 204 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что руководители коммерческих организаций перевозили табачные изделия в Брянскую, Смоленскую и Челябинскую область для дальнейшей реализации на территории РФ.

Суд признал мужчин виновными по п. "а" ч. 2 ст. 200.2 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий) и п. п. "а, б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (хранение и перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий). Они приговорены к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.