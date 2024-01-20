Из-за обстрела ВСУ ранения получили три мирных жителя Горловки

Мэр Иван Приходько отметил, что также повреждены гостиница "Родина", детский сад "Теремок", несколько домов по улице Пушкинская, а также обесточен микрорайон "Квартал 245"

ДОНЕЦК, 20 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по центру Горловки в ДНР, в результате пострадали три мирных жителя, сообщил в своем Telegram-канале мэр Иван Приходько.

"В гостинице "Родина" <...> ранены двое мирных граждан. На площади Победы ранен молодой человек", - написал он.

По словам Приходько, также повреждены гостиница "Родина", детский сад "Теремок", несколько домов по улице Пушкинская, а также обесточен микрорайон "Квартал 245" (Центрально-Городской район Горловки).