В Татарстане из-за метели застрял автобус с детьми

Пассажиров временно поселили в лагере отдыха "Чайка"

ТАСС, 20 января. /ТАСС/. Власти Нижнекамска в Татарстане временно поселили в лагере отдыха 13 детей из Башкирии, которые не смогли добраться на конкурс из-за остановки автобуса в метель. Об этом мэр города Рамиль Муллин написал в своем Telegram-канале.

"Сегодня в лагере "Чайка" расселили детей из Башкирии. Автобус с 13 ребятами и пятью сопровождающими ехал на конкурс, но не смог продолжить свой путь", - отметил он.

Муллин уточнил, что все пассажиры автобуса накормлены и смогут оставаться до тех пор, пока погода не позволит продолжить дорогу.

Мэр Нижнекамска добавил, что из-за метели на дорогах в Нижнекамском районе вынужденно остановились около 200 большегрузов. "Благодаря неравнодушным предпринимателям города удалось организовать им подвоз еды и воды", - подчеркнул он.

Муллин также поблагодарил всех людей, которые пришли на помощь оказавшимся в трудной ситуации.

По данным синоптиков, сейчас в Нижнекамске продолжается снег. Температура воздуха около трех градусов мороза.