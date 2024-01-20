На базе в Бахрейне столкнулись два корабля ВМС Великобритании

По данным издания UK Defenсe Journal, в результате произошедшего никто не пострадал

ЛОНДОН, 20 января. /ТАСС/. Два британских минных тральщика столкнулись в гавани на базе ВМС королевства в Бахрейне. Об этом сообщает онлайн-издание UK Defenсe Journal.

"Нам известно об инциденте с участием двух тральщиков в Бахрейне. В результате произошедшего никто не пострадал, и было бы некорректно давать дальнейшие комментарии, пока расследование инцидента не завершено", - заявил представитель ВМС Великобритании в ответ на запрос издания.

На размещенных в соцсети X кадрах видно, как HMS Chiddingford, следуя задним ходом, врезается кормой в левый борт HMS Bangor. Первый корабль относится к классу Hunt и вступил в строй в 1984 году, а второй - к классу Sandown и несет службу с 1999 года. На сопровождающих видео снимках можно также увидеть пробоину в 1,5 м в корпусе судна выше ватерлинии.