На Камчатке в ДТП с автобусом пострадали три человека

В автобус врезался выехавший на встречную полосу автомобиль

ТАСС, 20 января. Автомобиль Toyota Rush выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом на Камчатке. Пострадали три человека, сообщили в УГИБДД по Камчатскому краю.

"По предварительным данным, сегодня в 11:55 (02:55 мск) на 21-м км трассы Петропавловск-Камчатский - Мильково 60-летняя гражданка, управляя автомобилем Toyota Rush, не справилась с управлением, допустила выезд на полосу встречного движения, где совершила столкновение с микроавтобусом Ford Transit под управлением 42-летнего гражданина. В результате ДТП телесные повреждения получили водитель автомобиля Toyota Rush и два пассажира Ford Transit, - говорится в сообщении.

В пресс-службе краевой прокуратуры уточнили, что пострадавший автомобиль - это пассажирский автобус, который следовал по рейсу. Надзорный орган организовал проверку исполнения законодательства о безопасности перевозки пассажиров. На месте также работают сотрудники УГИБДД, устанавливаются все обстоятельства аварии.

С вечера 19 января Петропавловск-Камчатский находится во власти тихоокеанского циклона, который принес на юг полуострова метель. В настоящий момент дорожники устраняют последствия удара стихии.