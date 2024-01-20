На МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей

Движение в районе аварии затруднено

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внутренней стороне 69-го км МКАД (после развязки с Волоколамским шоссе) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстоятельства инцидента и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе аварии было затруднено.

Позже дептранс сообщил о возобновлении движения.

В новость были внесены изменения (09:05 мск) - добавлена информация о возобновлении движения.