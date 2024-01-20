В ДТП в Алтайском крае погибли два человека

Еще трое пострадали

БАРНАУЛ, 20 января. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Павловском районе Алтайского края. Как сообщается в Telegram-канале регионального УГИБДД, в результате ДТП два человека погибли, трое, включая двоих детей, доставлены в больницу.

ДТП произошло в Павловском районе на трассе Барнаул - Павловск - граница с Республикой Казахстан. По предварительным данным, водитель Toyota Echo выехал на полосу встречного движения и потерял управление. Машину развернуло, и она столкнулась со встречным автомобилем Suzuki Vitara.

"В результате аварии водитель и пассажир транспортного средства Toyota Echo скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Два несовершеннолетних пассажира автомобиля Toyota Echo и водитель автомобиля Suzuki Vitara получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.