В Иркутске после госпитализации школьницы с многочисленными травмами возбудили дело

Прокуратура взяла на контроль ход расследования

ТАСС, 20 января. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту происшествия в селе Мейеровка Заларинского района Иркутской области, в результате которого 14-летняя девочка в тяжелом состоянии с многочисленными травмами была доставлена вертолетом в больницу Иркутска. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале СК РФ.

"Следственными органами СК России расследуется уголовное дело по факту происшествия с 14-летней девочкой в частном доме в населенном пункте Мейеровка Заларинского района, которая получила множественные телесные повреждения и госпитализирована в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Статья, по которой возбуждено дело, не уточняется. Прокуратура взяла на контроль ход расследования.

Ранее в иркутском Минздраве сообщили, что девочка в тяжелом состоянии с множественными травмами была доставлена санитарной авиацией в областную детскую больницу в Иркутске.

По данным местных СМИ, инцидент произошел в частном доме. Девочка в руках держала мобильный телефон, который был подключен к зарядке. Взорвался зарядный блок, повредив часть стены. Родители были дома, они вызвали скорую, ребенка госпитализировали.