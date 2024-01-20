В Башкирии при пожаре в многоквартирном доме пострадали три человека

По предварительным данным, причиной пожара мог стать удлинитель, к которому на ночь был подключен обогреватель

ТАСС, 20 января. Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате пожара в многоквартирном доме в городе Белорецке в Башкирии. Об этом сообщает в Telegram-канале главное управление МЧС по республике.

"В 05:44 пожарным позвонили жильцы многоквартирного дома по улице Кирова [в Белорецке]. Спасены и эвакуированы 63 человека. Ребенок 11 лет, женщина 40 лет, мужчина 57 лет, которые получили ожоги, доставлены в больницу", - отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что девочку вынес в коридор из горящей квартиры один из соседей. По предварительным данным, причиной пожара мог стать удлинитель, к которому на ночь был подключен обогреватель.

По информации спасателей, площадь возгорания составила 20 кв. метров, распространения огня на соседние квартиры не допущено. В тушении участвовали 14 человек, задействовано 4 единицы техники.