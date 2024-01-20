В Приамурье в результате пожара погиб ребенок

Возгорание удалось ликвидировать в течение 1,5 часа

ТАСС, 20 января. Двухлетний ребенок погиб при пожаре в поселке Горный Амурской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

"Сообщение о возгорании в двухквартирном жилом доме в Зейском округе в п. Горный по пер. Таежный поступило 19 января в 15:10 (09:10 мск). В доме мог находиться малыш 2021 года рождения. Около 11:00 (05:00 мск) 20 января погибшего малыша обнаружили в одной из комнат квартиры", - говорится в сообщении.

По словам родителей, они оставили ребенка одного и вышли в магазин. К моменту прибытия пожарных дом горел открытым пламенем, из лопнувших окон шли клубы черного дыма. Возгорание удалось ликвидировать в течение 1,5 часа. Однако проливка конструкций и поиски тела продолжались до утра следующего дня.