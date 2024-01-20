В Махачкале ликвидировали пожар на крышах двух домов

Его площадь составила 500 кв. м

ТАСС, 20 января. Пожар на кровле двух жилых домов в Махачкале потушен. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"Пожар в Дагестане полностью ликвидирован", - сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось, что площадь пожара в Махачкале увеличилась до 500 кв. м, огнем были охвачены крыши двух пятиэтажек.

По данным МЧС России, пожар возник в Махачкале на кровле пятиэтажного многоквартирного жилого дома по ул. Героев Дагестана в результате замыкания линии электропередачи. По прибытии пожарных расчетов было установлено, что огнем охвачена кровля многоквартирного жилого дома на площади 30 кв. м, позже обнаружен второй очаг пожара на кровле соседнего дома. В общей сложности из двух домов эвакуировано 65 человек.