На Сахалине загорелся приют для животных

В тушении задействованы 24 человека

ТАСС, 20 января. Приют для животных "Пес и кот" горит в Южно-Сахалинске на площади 800 кв. метров. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Сахалинской области.

"Сообщение о возгорании приюта "Пес и кот" по адресу ул. Железнодорожная, дом 180Б поступило диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона в 16:21 (08:21 мск). На место немедленно выдвинулись пожарные расчеты. К моменту прибытия огнеборцев горел ангар на площади 800 кв. м. <...> Возгорание локализовано в 17:25 (09:25 мск)", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в тушении задействованы 24 человека и 8 единиц техники. Проводится эвакуация животных.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко написал в своем Telegram-канале, что пожару присвоен повышенный уровень реагирования. По поручению главы региона специалисты агентства по ветеринарии уже обследуют животных и при необходимости оказывают им помощь. Собак не оставят на улице, их разместят в уцелевших вольерах или в городском приюте.

Вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Римша сообщил, что пожарные и сотрудники приюта "Пес и кот" спасли около 150 собак.

"По информации, которую мы получили от руководителя [приюта], около 100-150 собак спасли. Вроде бы большинство удалось выгнать из вольеров во время пожара. В большей степени пострадали кошки, их не успели вовремя вывести. <...> Сейчас доступа к вольерам нет", - сказал Римша на видео, опубликованном в Telegram-канале администрации города. Он отметил, что количество погибших животных станет известно после ликвидации пожара и разбора завалов.

По его словам, во время пожара к приюту пришли десятки волонтеров. Они принесли одеяла и клетки для спасения собак, забрали часть животных на передержку.

Римша уточнил, что часть собак перевезут в приют в селе Мицулевка, поскольку он оборудован ангарами, где будет возможно обогреть животных. "Особенно с учетом того, что сегодня температуры будут до минус 25, а в понедельник будет большая метель. <...> Какую-то часть собак везут в город Корсаков. Мы со стороны администрации помогаем, повезем в приют тепловые пушки для обогрева собак, везем топливо, питанием собаки будут обеспечены. И дальше содержание перевезенных собак Южно-Сахалинск берет на себя. Переговорили с подрядчиками, в понедельник заключим контракты", - добавил вице-мэр.