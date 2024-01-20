Жительница Херсонской области погибла из-за артиллерийского обстрела ВСУ

Жилые дома получили многочисленные повреждения от обстрелов

ГЕНИЧЕСК, 20 января. /ТАСС/. Мирная жительница погибла в результате артиллерийского обстрела села Казачьи Лагеря Херсонской области со стороны украинских военных. Об этом сообщили журналистам в Военном следственном управлении СК РФ.

"Военные следователи СК России зафиксировали очередное преступление ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) в отношении мирных жителей Херсонской области. Украинские боевики произвели обстрел с применением артиллерии калибра 155-мм с. Казачьи Лагеря Херсонской области, в результате среди мирного населения погибла женщина", - сказал он.

Помимо этого, от обстрелов многочисленные повреждения получили жилые дома.