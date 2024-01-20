В красноярской ТЭЦ №3 после падения крана пострадал один человек

СК проводит проверку

КРАСНОЯРСК, 20 января. /ТАСС/. Строительный кран упал на ТЭЦ №3 Красноярска. Как сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Красноярскому краю, крановщик с травмами различной степени тяжести находится в реанимации.

"В результате падения крановщик получил травмы различной степени тяжести, пострадавший доставлен в больницу, ему оказывается необходимая медицинская помощь, он находится в реанимации", - сказали в пресс-службе.

Падение крана произошло утром при проведении монтажных работ. По факту ЧП проводится проверка на предмет нарушения правил безопасности. Пострадавший - сотрудник теплоэлектростанции.

В пресс-службе прокуратуры добавили, что, по предварительным данным, при проверке работы самоходного рельсового крана стрела начала падать назад, потянула за собой башню и снесла кабину, в которой находился рабочий.