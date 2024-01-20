В Астрахани возбудили дело после опрокидывания аэролодки

В результате аварии погиб один человек

АСТРАХАНЬ, 20 января. /ТАСС/. Следователи возбудили в Астрахани уголовное дело после опрокидывания на реке аэролодки с четырьмя пассажирами, в результате чего один из них погиб. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления СК РФ на транспорте.

Предварительным следствием установлено, что судном "Фантом-650", на борту которого находились четыре пассажира, управлял 36-летний мужчина. Аэролодка столкнулась с левой береговой линией, когда двигалась вниз по течению протоки реки Большой Белинский Банк Астраханской области, и перевернулась. Водитель и пассажиры оказались в воде, четверым удалось выбраться, один утонул.

"Астраханским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.