Пустыри Белгорода проверят на наличие взрывоопасных предметов

Плановая проверка пройдет с 10:30 до 15:00 мск

ТАСС, 20 января. Специалисты обследуют пустыри в Белгороде для обеспечения безопасности, проверка пройдет в субботу. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Белгорода.

"Около 120 специалистов Минобороны, самообороны, МЧС, Росгвардии и полиции осмотрят пустыри города, чтобы удостовериться, что на них нет никаких взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Плановая проверка пройдет с 10:30 до 15:00 мск вблизи Ботанического сада и крытого футбольного манежа на улице Белинского. Как отметили в пресс-службе, необходимость в проведении проверки возникла из-за того, что на больших открытых пространствах не всегда удается оперативно обнаружить обломки ракет или беспилотников.