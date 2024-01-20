Число пострадавших от ночного обстрела Горловки возросло до восьми

При выполнении служебных обязанностей также пострадала сотрудник скорой медицинской помощи, сообщило представительство ДНР в СЦКК вопросов, связанных с военными преступлениями Украины

ДОНЕЦК, 20 января. /ТАСС/. Число мирных жителей, пострадавших при ночном обстреле Горловки, увеличилось до восьми. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Ранения различной степени тяжести получили восемь гражданских лиц: женщины 1957, 1973 и 1985 года рождения; мужчины 2001, 1995, 1977 и 1987 года рождения. При выполнении служебных обязанностей пострадала сотрудник скорой медицинской помощи - женщина 1967 года рождения" - говорится в сообщении.