В Австралии арестовали троих человек по делу о незаконном хранении оружия

В полиции утверждают, что один из арестованных якобы является членом российской организованной преступной группы

СИДНЕЙ, 20 января. /ТАСС/. Федеральная полиция Австралии (AFP) предъявила обвинения трем мужчинам, подозреваемым в нарушении законодательства, регулирующего оборот огнестрельного оружия. Как сообщили в ведомстве, у правонарушителей были изъяты более 40 единиц оружия и взрывных устройств, а также около $660 тыс. наличными.

В полиции отмечают, что "трем мужчинам были предъявлены обвинения в незаконном хранении огнестрельного оружия и получении доходов от преступной деятельности". В ведомстве утверждают, что один из арестованных якобы является членом российской организованной преступной группы. Ведомство также информирует, что у арестованных были изъяты "40 единиц нелегального огнестрельного оружия и взрывных устройств, а кроме того, около 1 млн австралийских долларов [$660 тыс.] наличными". "Все арестованные уже предстали перед судом Мельбурна, который освободил одного из них - 64-летнего мужчину - под залог, оставив еще двоих под стражей", - уточнили в AFP.

Также в полиции сообщили, что расследование в отношении арестованных было начато после "обнаружения поддельного голландского паспорта в международной почте, доставленной в Австралию". Позднее пакет с паспортом был передан мужчине, которого австралийская полиция подозревает в принадлежности к российской организованной преступности. "Мы полагаем, он планировал использовать этот документ, чтобы покинуть Австралию незамеченным", - сообщили в полицейском управлении, добавив также, что позднее при обыске в доме мужчины были обнаружены "шесть ящиков для хранения сложных взрывных устройств и большое количество разнообразного огнестрельного оружия и боеприпасов".

Отмечается, что расследование связей арестованных с организованными преступными группировками будет продолжено.