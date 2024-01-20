Хозяева кота Твикса планируют обратиться в суд, если смерть животного подтвердится

Эдгар Гайфуллин отметил, что пока не может с уверенностью сказать, что найденный погибший кот - это именно Твикс

ТАСС, 20 января. Хозяева кота Твикса, которого 11 января проводница в Кирове высадила из поезда на улицу, планируют обратиться в прокуратуру и суд, если смерть питомца подтвердится.

Об этом сообщил ТАСС владелец кота Эдгар Гайфуллин.

"Если это Твикс, я сделаю все, чтобы они ответили по закону. [Готовы обратиться в] полицию, суд, прокуратуру, дойдем хоть до президента", - сказал хозяин кота.

Он отметил, что пока не может с уверенностью сказать, что найденный погибший кот - это именно Твикс, но подтвердил, что кот похож. Ранее фотография найденного волонтерами в Кирове мертвого кота, похожего на Твикса, была опубликована в чате в телеграм-канале по поиску животного. В настоящее время в этом чате состоят свыше 7 тыс. человек. Накануне вечером и ночью на поиски кота в районе железнодорожного вокзала выходили неравнодушные кировчане.

Ранее Гайфуллин подтвердил, что волонтеры в Кирове нашли мертвым кота, похожего на Твикса.