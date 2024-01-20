Хозяева кота Твикса подтвердили смерть животного

Владелец животного Эдгар Гайфуллин поблагодарил всех неравнодушных, принявших участие в поисках

ТАСС, 20 января. Хозяева кота Твикса, которого 11 января проводница в Кирове высадила из поезда на улицу, подтвердили смерть животного.

Об этом сообщил владелец кота Эдгар Гайфуллин в чате в Telegram-канале, посвященном поискам Твикса.

Ранее Гайфуллин подтвердил, что волонтеры в Кирове нашли мертвым кота, похожего на Твикса.

"Твикс был опознан, это наш кот", - написал Эдгар. Он поблагодарил всех неравнодушных, принявших участие в поисках.

В беседе с ТАСС ранее Гайфуллин сообщал, что намерен обращаться в полицию, суд, прокуратуру, если факт смерти кота подтвердиться.

В настоящее время в посвященном поискам Твикса чате состоят свыше 7 тыс. человек. Накануне вечером и ночью на поиски кота в районе железнодорожного вокзала выходили неравнодушные кировчане. Сейчас, по сообщениям волонтеров, решается вопрос о транспортировке тела кота в Ленинградскую область.