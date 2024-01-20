Движение транспорта в части Севастополя ограничили из-за обвала подпорной стены

Ограничения также затронули движение троллейбусов

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Обвал подпорной стены после сильных дождей произошел при подъеме к памятнику Матросу Кошке со стороны автовокзала в Севастополе, движение транспорта из-за этого ограничили. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале транспорта города.

"При подъеме к памятнику Матросу Кошке со стороны автовокзала произошел обвал подпорной стены. Затруднено движение транспортных средств. Также ограничено движение троллейбусов и возможны сбои в расписании движения маршрутов, обеспечивающих транспортную доступность Корабельной стороны", - говорится в сообщении.

Жителям и гостям Севастополя рекомендовали учитывать эту информацию при планировании своих поездок.

Корабельная сторона - бытовое название местности Севастополя, находящейся к востоку от Южной бухты.

В ночь на пятницу в Севастополе выпало 13 мм осадков - треть месячной нормы. В зоне подтопления находятся четыре муниципальных образования: Нахимовский, Орлиновский, Балаклавский и Инкерман. Всего подтоплено 83 приусадебных участка, 78 частных домов, в которых живет 171 человек, включая 38 детей. Как сообщал ранее губернатор города Михаил Развожаев, в готовности к приему пострадавших находятся пункты временного размещения, в городе создан оперативный штаб по прохождению паводка и устранению последствий обильных осадков.