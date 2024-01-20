На Сахалине ликвидировали пожар в приюте для животных

Одно животное погибло

ТАСС, 20 января. Пожар в приюте "Пес и кот" на Сахалине ликвидирован, более 300 собак и 55 кошек спасены, одна кошка погибла. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в приюте для животных. Из горящего здания спасены 304 собаки и 55 кошек. К сожалению, одна кошка погибла", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Приют "Пес и кот" загорелся днем 20 января. Пожар локализовали на площади 800 кв. м в 17:25 (09:25 мск).

В тушении были задействованы 24 человека и восемь единиц техники ГУ МЧС по Сахалинской области.

В новость были внесены изменения (14:25 мск) - добавлена информация о ликвидации пожара.