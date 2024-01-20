В Новосибирске арестовали женщину, обвиняемую в истязании годовалой дочери

Следователи также устанавливают обстоятельства смерти девочки, которую женщина самостоятельно захоронила

НОВОСИБИРСК, 20 января. /ТАСС/. Новосибирский суд арестовал незаконно находящуюся на территории РФ жительницу Узбекистана, которая обвиняется в истязании годовалой дочери. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Новосибирской области. Следователи также устанавливают обстоятельства смерти девочки, которую женщина самостоятельно захоронила.

"По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время установлен факт незаконного нахождения женщины на территории Российской Федерации. Проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы", - говорится в сообщении.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело об истязании несовершеннолетнего. По версии следствия, с июня по август 2021 года она систематически наносила побои годовалой дочери. В августе того же года девочка умерла, и мать, не обращаясь в медицинские учреждения, самостоятельно захоронила ее. В ходе расследования будут установлены обстоятельства гибели ребенка.