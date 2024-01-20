В Ижевске при пожаре в частном доме погибли два человека

Площадь пожара составила 109 кв. м

ТАСС, 20 января. Пожар возник в жилом доме в Ижевске, в результате погибли два человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает в Telegram-канале МЧС России.

"Огонь охватил одноэтажный деревянный дом. От жара проснулся глава семьи, он разбил окно и выпрыгнул на улицу. Дом полыхал по всей площади. Вернуться за ребенком и пожилой женщиной мужчина уже не смог", - говорится в сообщении.

Уточняется, что погибли двухлетний ребенок и прабабушка. Площадь пожара составила 109 кв. м. В тушении были задействованы 28 человек, 10 единиц техники. На месте работают дознаватели МЧС России.