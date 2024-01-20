В Москве неизвестные избили трейдера и похитили 4 млн рублей

Полиция проводит проверку

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Двое неизвестных избили 23-летнего мужчину в его квартире в Москве и, угрожая пистолетом, заставили перевести более 4 млн рублей на указанный ими криптокошелек. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел в ночь на субботу в квартире на Шелепихинской набережной. Двое неизвестных проникли в квартиру к 23-летнему мужчине, избили его, а затем заставили перевести свыше 4 млн рублей в валюте на указанный ими криптокошелек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, когда трейдер перевел указанную сумму, злоумышленники скрылись. "При этом из квартиры также похищены часы Rolex", - добавил представитель правоохранительных органов.

Мужчина обратился с заявлением в полицию, по данному факту проводится проверка.