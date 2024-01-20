В ДТП в Коми пострадали три человека

В ликвидации последствий аварии задействован кран

СЫКТЫВКАР, 20 января. /ТАСС/. Три человека, включая ребенка, пострадали в результате столкновения четырех машин, в том числе лесовоза с прицепом, на трассе в Коми. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по республике.

Авария произошла около 11:30 мск на 783-м км автодороги "Вятка" Сыктывкар - Чебоксары, в селе Выльгорт под Сыктывкаром. "По предварительным данным, <...> столкнулись четыре транспортных средства: груженый лесовоз с прицепом, автомобиль Kia и две автомашины ВАЗ. Грузовик опрокинулся на правый бок, под его прицепом оказался автомобиль ВАЗ-2114, в котором были заблокированы двое взрослых и ребенок, они пострадали", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы республиканского МЧС, к 13:45 спасатели достали из легковой машины мужчину-водителя, женщину и ребенка. Все трое переданы медикам.

В ликвидации последствий аварии задействован кран. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.