Число погибших в результате взрыва в мебельном цехе в Баку достигло 10

Один из раненых умер в больнице

БАКУ, 20 января. /ТАСС/. Один из раненых при взрыве и пожаре в мебельном цехе в столице Азербайджана умер в больнице, число погибших в результате ЧП достигло 10. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры республики.

"Несмотря на оказанную медицинскую помощь, один из раненых, Адиль Рустамов, 1996 года рождения, умер в больнице, где проходил лечение. Число погибших достигло 10", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 9 погибших и 24 пострадавших.

Взрыв, сопровождаемый пожаром, произошел в мебельном цехе в Бинагадинском районе Баку 15 января. Возгорание было ликвидировано в тот же день. Возбуждено уголовное дело по статьям 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц) и 314.3 (халатность) Уголовного кодекса Азербайджана, назначены экспертизы для выяснения причин и обстоятельств случившегося, а также объема нанесенного ущерба.