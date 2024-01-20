В Нижнем Тагиле проверят школу после жалоб детей на осколки стекла в хлебе

Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе мэрии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Управление образования Нижнего Тагила организовало комиссию, которая проверит столовую в одной из школ города, где дети якобы обнаружили в хлебе осколки стекла. Информации о пострадавших в результате инцидента на данный момент нет, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.

"Управление образования Нижнего Тагила организовало комиссию по проверке инцидента в горно-металлургической средней общеобразовательной школе. Обращений в скорую помощь по этому поводу не зафиксировано, как и обращений к иным врачам. Но управление образование установит все необходимые детали, а также организует дополнительные проверки по другим образовательным учреждениям", - отметили в пресс-службе, подчеркнув, что ситуация находится на контроле главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева.

О случаях обнаружения осколков стекла в хлебе ранее сообщил ряд местных СМИ. По этим публикациям также организована проверка, отметили в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ. "В ходе процессуальной проверки, организованной на предмет возможного наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), следствие СК выясняет все обстоятельства", - добавили в пресс-службе.