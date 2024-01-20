В Петербурге произошел пожар в автосервисе

Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности 1БИС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Пожар возник в автосервисе в Пушкинском районе Петербурга, огонь охватил 250 кв. м, возгоранию присвоен повышенный ранг сложности 1БИС. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

"20 января в 16:20 поступило сообщение о пожаре по адресу: Пушкинский район, город Пушкин, улица Железнодорожная, д. 61. В одноэтажном здании автосервиса размером 10 на 25 м происходит горение по всей площади. В 16:30 пожару присвоен дополнительный номер 1БИС", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара привлечено от МЧС 6 единиц техники и 27 человек личного состава.