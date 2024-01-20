В Ростовской области от отравления угарным газом погибли четыре человека

Еще один пострадал

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 января. /ТАСС/. Семья из четырех человек погибла от отравления угарным газом в частном домовладении в Аксайском районе Ростовской области, еще одна женщина госпитализирована. Следователи проводят проверку, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по региону.

"В частном домовладении, расположенном в садовом товариществе Щепкинского сельского поселения Аксайского района, обнаружены тела четырех человек с признаками отравления окисью углерода: 66-летнего хозяина домовладения, его 65-летней супруги и двух сыновей 38 и 39 лет. Еще одна женщина с аналогичными признаками отравления доставлена в медучреждение, где ей оказывается квалифицированная помощь. По данному факту проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что причиной произошедшего мог стать работающий бензиновый генератор электроэнергии, который был установлен хозяевами в подвале. Следователем назначены необходимые экспертизы, добавили в пресс-службе.