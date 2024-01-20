В Севастополе остаются подтопленными 34 приусадебных участка

В них проживают 122 человека, сообщили в пресс-службе МЧС России

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Более 30 приусадебных участков остаются подтопленными в двух муниципальных образованиях Севастополя после того, как там выпала треть месячной нормы осадков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На данный момент остаются подтопленными 34 приусадебных участка в двух муниципальных образованиях, в которых проживают 122 человека, из них 30 детей", - сказали в пресс-службе.

В МЧС пояснили, что в Инкермане в ТСН "Сахарная головка" вода из 19 частных домовладений ушла, остаются подтопленными 32 приусадебных участка. "В селе Черноречье Балаклавского округа остаются подтоплены два приусадебных участка, проводится работа тепловых пушек по семи адресам", - добавили в ведомстве.

Всего к работам привлечено более 170 человек и 54 единицы техники. Силы МЧС России привлечены для откачки воды из подтопленных помещений и их дальнейшей просушки. Также они занимаются расчисткой русел рек, оказывают адресную помощь населению и контролируют обстановку на местах.

В ночь на пятницу в Севастополе выпало 13 мм осадков - треть месячной нормы. В зоне подтопления находились четыре муниципальных образования: Нахимовский, Орлиновский, Балаклавский и Инкерман. Всего было подтоплено 83 приусадебных участка, 78 частных домов, в которых проживает 171 человек, включая 38 детей. Как сообщал ранее губернатор города Михаил Развожаев, в готовности к приему пострадавших находятся пункты временного размещения, в городе создан оперативный штаб по прохождению паводка и устранению последствий обильных осадков.