Прокуратура проверит информацию о сходе лавины на детей в гостинице Казани

Стало известно, что семерых детей завалило лавиной, в результате один из них получил травму ноги

ТАСС, 20 января. Прокуратура проверяет информацию о сходе снежной лавины на семерых детей на территории гостиничного комплекса в Казани. Об этом надзорное ведомство сообщает в t\elegram-канале.

"Сегодня в социальных сетях появилась информация, что семерых детей завалило снегом на территории казанского гостиничного комплекса "Дубай". Родители смогли откопать детей, но самый младший получил травмы", - отмечается в сообщении.

В соцсетях появилась информация о том, что семерых детей, игравших на улице, завалило сошедшей со склона лавиной, в результате один из них получил травму ноги.

Уточняется, что прокуратура Советского района Казани даст оценку работе коммунальных служб, ответственных за чистку снега, и при наличии оснований примет меры реагирования.