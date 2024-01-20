В Белгородской области в результате атаки ВСУ получил повреждения объект связи

Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

ТАСС, 20 января. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью дрона-камикадзе село Колотиловка в Белгородской области, поврежден инфраструктурный объект связи. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Село Колотиловка Краснояружского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате сброшенного осколочного боеприпаса пострадавших нет. Поврежден инфраструктурный объект связи", - написал Гладков.

Ранее с помощью дрона-камикадзе ВСУ атаковали окраину села Новостроевка-Вторая в Белгородской области, была повреждена линия газоснабжения. Также под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. В одном частном жилом доме выбиты окна и посечен фасад.