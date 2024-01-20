В Горловке скорая помощь попала под обстрел со стороны ВСУ

В результате пострадала фельдшер

ДОНЕЦК, 20 января. /ТАСС/. Фельдшер в Горловке получила ранение в результате обстрела машины скорой помощи со стороны украинских военных. Об этом сообщили в Telegram-канале Минздрава России.

"Бригада скорой медицинской помощи выехала на вызов для оказания помощи пострадавшим от обстрела города Горловки Донецкой Народной Республики. Во время оказания помощи медики попали под повторный обстрел ВСУ. Фельдшер бригады получила ранения и акубаротравму - повреждение органов слуха из-за резкого перепада давления и громкого звука от близкого разрыва снаряда", - сказано в сообщении.

12 января при обстреле бригады скорой помощи в Горловке погибла фельдшер.