В Туле от отравления газом погибла семья из трех человек

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 20 января. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти семьи из трех человек в Туле. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

"Следственным отделом по Центральному району Тулы следственного управления Следственного комитета России по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть трех человек)", - говорится в сообщении.

20 января в квартире по улице Академика Павлова в Туле были обнаружены тела мужчины 1977 года рождения, его супруги 1980 года рождения и их дочери 2006 года рождения. Предварительной причиной смерти следователи считают отравление угарным газом.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, место происшествия уже осмотрено, назначены необходимые судебные экспертизы. Прокуратура Тульской области в свою очередь даст оценку действиям компетентных органов по контролю за работой газовой службы и управляющей компании при обслуживании газового оборудования.