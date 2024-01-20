NBC: число погибших из-за холодов в США увеличилось до 61

Как сообщила телекомпания NBC, большинство смертей зарегистрировано в Теннесси и Орегоне

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. По меньшей мере 61 человек погиб в США из-за арктических холодов за последнюю неделю. Об этом сообщила телекомпания NBC.

По ее информации, большинство смертей было зарегистрировано в штатах Теннесси и Орегон.

Ранее NBC сообщала о 47 погибших.

На большой части Соединенных Штатов с 12 января отмечается резкое похолодание и идут снегопады. Как сообщало агентство Associated Press 17 января, во многих частях центральной части США температура воздуха опускалась до минус 34,4 градуса.