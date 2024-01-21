20 января, 21:37,
обновлено 20 января, 21:48
Военная операция на Украине

Средства ПВО отразили атаку БПЛА над Тульской областью

Виталий Невар/ ТАСС
© Виталий Невар/ ТАСС

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет

ТУЛА, 21 января. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку БПЛА над Тульской областью, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

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Об этом сообщило министерство по региональной безопасности.

"В ночь на 21 января дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ велась работа по БПЛА над Тульской областью. <...> По предварительной информации, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ позднее сообщили, что украинский беспилотник был уничтожен 20 января около 23:50 мск. 

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