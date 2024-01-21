Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех украинских БПЛА над Смоленской областью

Работали дежурные средства ПВО

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника над Смоленской областью, сообщили в Минобороны России.

"21 января текущего года около 1:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Смоленской области", - отметили там.

Ранее сообщалось, что 20 января около 23:50 мск была пресечена попытка киевского режима совершить атаку с применением БПЛА, ПВО уничтожили дрон над Смоленской областью.