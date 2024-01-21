В Ленинградской области произошел пожар в терминале "Новатэка"

Никто не пострадал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Пожар произошел в терминале "Новатэка" в порту Усть-Луга в Ленинградской области, пострадавших нет. Из-за ЧП в Кингисеппском районе ввели режим повышенной готовности, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

"Пострадавших в результате пожара на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга нет. Проведена эвакуация персонала. <…> В Кингисеппском районе введен режим повышенной готовности. Глава администрации района Юрий Запалатский ведет заседание оперативного штаба", - говорится в сообщении.

Дрозденко уточнил, что к тушению пожара привлечены силы и средства МЧС и Леноблпожспаса. Специалисты администрации Ленобласти выехали на место.

"Новатэк - Усть-Луга" - комплекс по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата в порту Усть-Луга на Балтийском море. Он позволяет перерабатывать стабильный газовый конденсат в легкую и тяжелую нафту, керосин, дизельную фракцию и компонент судового топлива и отгружать готовую продукцию на экспорт морским транспортом. Комплекс введен в эксплуатацию в 2013 году.