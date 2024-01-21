В Сухуме произошел пожар в Национальной картинной галерее

По предварительной информации, сгорели тысячи картин

СУХУМ, 21 января. /ТАСС/. Пожар произошел в Сухуме в здании Центрального выставочного зала, где расположена Национальная картинная галерея. Об этом сообщает МЧС Абхазии.

"Здание Центрального выставочного зала загорелось около 04:00, в тушении пожара было задействовано более 10 пожарных расчетов, и к 07:00 пожар был локализован. Огню не дали распространиться на близлежащие здания, в том числе Абхазский и Русский театры. Однако, по предварительной информации, сгорели тысячи картин", - говорится в сообщении.

"Можно сказать, все сгорело. На втором этаже здания Центрального выставочного зала располагались фонды Национальной картинной галереи, более 4 тыс. экземпляров. Среди них до 300 работ Александра Чачба-Шервашидзе. Это невосполнимая утрата для национальной культуры Абхазии", - цитирует временно исполняющую обязанности министра культуры Динару Смыр госагентство "Апсныпресс".