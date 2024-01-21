На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0

В отдельных районах Петропавловска-Камчатского ощущались подземные толчки силой до 3 баллов

ТАСС, 21 января. Ощущаемое землетрясение магнитудой 5,0 произошло на Камчатке, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

"По данным камчатского филиала геофизической службы РАН, вечером 21 января в акватории Тихого океана зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие. Оно произошло на глубине 45 км в 124 км восточнее Петропавловска-Камчатского. Магнитуда сейсмособытия составила 5,0", - говорится в сообщении.

Подземные толчки силой до 3 баллов ощущались в отдельных районах Петропавловска-Камчатского. Разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.