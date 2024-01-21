Пожар в терминале порта Усть-Луга произошел в результате двух взрывов

Никто не пострадал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Пожар в терминале "Новатэка" порта Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области произошел в результате двух взрывов. Об этом сообщил глава района Юрий Запалатский.

"В 2:45 поступил звонок от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, что в порту Усть-Луга на предприятии "Новатэк" произошли два взрыва. В три часа ночи администрацией был собран штаб по безопасности, на котором присутствовали все федеральные, региональные и местные структуры власти. Было принято решение о режиме повышенной готовности", - сказал Запалатский в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

По его словам, на предприятии ведутся работы по локализации и тушению пожара. "На момент взрывов на предприятии находились 148 человек. Жертв и пострадавших нет. Ситуация полностью под контролем", - добавил глава района.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил в своем Telegram-канале, что на территории терминала произошел пожар, пострадавших нет. Глава региона уточнял, что к тушению возгорания привлечены силы и средства МЧС и Леноблпожспаса, на место выехали специалисты администрации Ленобласти.

По данным сервиса отслеживания морских судов Marinetraffic, в районе терминала находились порядка пяти танкеров под флагами Панамы, Габона, Либерии и Греции.

Порт Усть-Луга в Лужской губе Финского залива считается крупнейшим на Балтийском море. Это универсальный порт, терминалы и заводские комплексы которого переваливают и перерабатывают более 20 категорий грузов. "Новатэк - Усть-Луга" - комплекс в порту по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата. Он введен в эксплуатацию в 2013 году.

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