В Гонконге один человек умер на марафоне

Еще 842 участника забега получили различные травмы, сообщила радиостанция RTHK

ГОНКОНГ, 21 января. /ТАСС/. Один человек умер, 842 получили травмы во время участия в марафоне Standard Chartered Hong Kong Marathon в Гонконге. Об этом сообщила радиостанция RTHK.

Соревнования прошли в воскресенье утром. По данным радиостанции, около 13:15 по местному времени (08:15 мск) полиция города получила сообщение о том, что после марафона один из участников в возрасте около 30 лет потерял сознание на платформе станции метро Тинь Хау. Мужчину доставили в больницу. Ему оказали медицинскую помощь, но он умер. Детали произошедшего устанавливаются.

Радиостанция также сообщает, что еще один мужчина, принимавший участие в забеге на 10 км, упал на землю и потерял сознание недалеко от финишной черты, его сердце остановилось, однако медики оперативно оказали ему помощь. По данным RTHK, в больницы для оказания помощи были доставлены свыше 30 человек. В общей сложности различные травмы получили 842 участника забега. В основном это растяжения и ушибы.

Как сообщили организаторы, марафон 2024 года достиг допандемийного масштаба. Заявки на участие подали 74 тыс. человек: 22 тыс. зарегистрировались для участия в марафоне (дистанция - 42 км 195 м), 21,5 тыс. - в полумарафоне, 30,5 тыс. - в забеге на 10 км. Явка составила 91%. Температура воздуха составила около 15-20 градусов Цельсия, что, по словам организаторов, было хорошим условием для проведения забега.

Победителем марафона среди мужчин стал участник из Кении Андерсон Серой, он пробежал 42 км за 2 часа 12 минут 50 секунд. Победителем марафона среди женщин стала Медина Армино из Эфиопии, ее результат составил 2 часа 28 минут 47 секунд.

Предыдущий марафон состоялся в феврале 2023 года, в нем приняли участие 37 тыс. человек.