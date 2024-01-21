СМИ: направлявшийся в Москву индийский самолет разбился на территории Афганистана

По данным агентства Aamaj News, воздушное судно потерпело крушение из-за технической неисправности

ДУБАЙ, 21 января. /ТАСС/. Самолет индийской компании, который направлялся в Москву, разбился на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщило агентство Aamaj News со ссылкой на местные источники.

По их информации, воздушное судно потерпело крушение в провинции Бадахшан по причине технической неисправности. В агентстве не уточняют модель самолета и предполагаемое количество людей на борту.

Представитель движения "Талибан" (запрещено в РФ) в провинции Бадахшан подтвердил агентству Khaama Press, что в регион направлена группа для расследования обстоятельств инцидента. По сведениям агентства, самолет отклонился от своего первоначального курса и потерпел крушение в горной местности.