В результате пожара в терминале "Новатэка" повреждены две цистерны и насосная станция

Возгорание локализовали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Пожар в терминале "Новатэка" в порту Усть-Луга в Ленинградской области охватил одну цистерну объемом 100 куб. м и насос по перекачке сжиженного природного газа.

Также была разгерметизирована еще одна цистерна, сообщили ТАСС в дежурной службе администрации Кингисеппского района.

"Не закончилось еще [горение], горит с 02:50 [мск], емкость 100 куб. м. Пожар локализован, только одна емкость осталась. До этого горела эта емкость и насосная, насос по перекачке сжиженного газа. Была у соседней емкости еще разгерметизация, но ее быстро устранили работники", - рассказали в дежурной службе.