Росавиация: на борту пропавшего с радаров в Афганистане самолета находились шесть человек

Самолет выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая - Ташкент - Жуковский

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Шесть человек, по предварительным данным, находились на борту пропавшего с радаров в Афганистане самолета. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.

"Предварительно, на борту самолета находились шесть человек - четыре члена экипажа и два пассажира. <...> Самолет принадлежит ООО "Атлетик групп" и частному лицу. Воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент (Узбекистан) - Жуковский (Россия)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Росавиация находится на связи с авиационными властями Исламской Республики Афганистан и Республики Таджикистан.

Самолет Falcon 10 (регистрационный номер RA-09011; серийный - 128) произведен компанией Dassault Aviation в 1978 году. "Вечером в субботу, 20 января, находясь в воздушном пространстве Афганистана (около границы Таджикистана), перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров самолет Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации", - сообщила Росавиация.

Уточняется, что первоначальным местом вылета самолета был аэропорт Утапао. Ведутся поиски воздушного судна.