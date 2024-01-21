Что известно об инциденте с самолетом над Афганистаном

Частный бизнес-джет перестал выходить на связь в районе Памира и, возможно, потерпел крушение. На его борту находились шесть человек, двое, по предварительной информации, могли быть россиянами.

Самолет направлялся из Таиланда в Москву, он садился в Индии на дозаправку.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Что произошло

Самолет перестал выходить на связь и пропал с радаров над территорией Афганистана вечером в субботу.

На борту находились шесть человек - четверо пассажиров и два члена экипажа. В оперативных службах ТАСС уточнили, что двое находившихся на борту - россияне.

Собеседник ТАСС в оперативных службах сообщил о крушении самолета по причине технической неисправности - отказа двух двигателей. О катастрофе информировали и местные источники агентства Aamaj News. Khaama Press сообщает, что самолет отклонился от первоначального курса и потерпел крушение в горной местности.

По предварительной информации, инцидент произошел в регионе Бадахшан. Части Бадахшана находятся в юрисдикции двух стран - Афганистана и Таджикистана.

С каким самолетом произошел инцидент

Бизнес-джет Falcon 10B, произведенный в 1978 году, вылетел чартерным маршрутом из таиландского аэропорта Утапао и после остановки в Гае (Индия) направлялся через Ташкент в аэропорт Жуковский, сообщила Росавиация.

В Гае, уточнил источник ТАСС, близкий к Министерству гражданской авиации Индии, самолет совершил дозаправку.

Самолет принадлежал ООО "Атлетик групп" и частному лицу. Агентство Aamaj News называло воздушное судно индийским, однако в Министерстве гражданской авиации Индии сообщили, что оно не связано с компаниями из республики.

Индийское министерство уточнило, что самолет был зарегистрирован в Марокко.

Как реагируют власти