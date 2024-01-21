21 января, 08:04,
обновлено 21 января, 09:00
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Что известно об инциденте с самолетом над Афганистаном

Эрик Романенко/ ТАСС, архив
© Эрик Романенко/ ТАСС, архив

Частный бизнес-джет перестал выходить на связь в районе Памира и, возможно, потерпел крушение. На его борту находились шесть человек, двое, по предварительной информации, могли быть россиянами.

Самолет направлялся из Таиланда в Москву, он садился в Индии на дозаправку.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Что произошло

  • Самолет перестал выходить на связь и пропал с радаров над территорией Афганистана вечером в субботу.
  • На борту находились шесть человек - четверо пассажиров и два члена экипажа. В оперативных службах ТАСС уточнили, что двое находившихся на борту - россияне.
  • Собеседник ТАСС в оперативных службах сообщил о крушении самолета по причине технической неисправности - отказа двух двигателей. О катастрофе информировали и местные источники агентства Aamaj News. Khaama Press сообщает, что самолет отклонился от первоначального курса и потерпел крушение в горной местности.
  • По предварительной информации, инцидент произошел в регионе Бадахшан. Части Бадахшана находятся в юрисдикции двух стран - Афганистана и Таджикистана.

С каким самолетом произошел инцидент

  • Бизнес-джет Falcon 10B, произведенный в 1978 году, вылетел чартерным маршрутом из таиландского аэропорта Утапао и после остановки в Гае (Индия) направлялся через Ташкент в аэропорт Жуковский, сообщила Росавиация.
  • В Гае, уточнил источник ТАСС, близкий к Министерству гражданской авиации Индии, самолет совершил дозаправку.
  • Самолет принадлежал ООО "Атлетик групп" и частному лицу. Агентство Aamaj News называло воздушное судно индийским, однако в Министерстве гражданской авиации Индии сообщили, что оно не связано с компаниями из республики.
  • Индийское министерство уточнило, что самолет был зарегистрирован в Марокко.

Как реагируют власти

  • Росавиация находится на связи с авиационными властями Афганистана и Таджикистана.
  • Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело "по факту крушения" по части 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек).
  • Представитель находящегося у власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещено в РФ) сообщил Khaama Press, что в Бадахшан направлена следственная группа.
 
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