Что известно об инциденте с самолетом над Афганистаном

Частный бизнес-джет перестал выходить на связь в районе Памира и, возможно, потерпел крушение. На его борту находились шесть человек, двое, по предварительной информации, могли быть россиянами.
Самолет направлялся из Таиланда в Москву, он садился в Индии на дозаправку.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Что произошло
- Самолет перестал выходить на связь и пропал с радаров над территорией Афганистана вечером в субботу.
- На борту находились шесть человек - четверо пассажиров и два члена экипажа. В оперативных службах ТАСС уточнили, что двое находившихся на борту - россияне.
- Собеседник ТАСС в оперативных службах сообщил о крушении самолета по причине технической неисправности - отказа двух двигателей. О катастрофе информировали и местные источники агентства Aamaj News. Khaama Press сообщает, что самолет отклонился от первоначального курса и потерпел крушение в горной местности.
- По предварительной информации, инцидент произошел в регионе Бадахшан. Части Бадахшана находятся в юрисдикции двух стран - Афганистана и Таджикистана.
С каким самолетом произошел инцидент
- Бизнес-джет Falcon 10B, произведенный в 1978 году, вылетел чартерным маршрутом из таиландского аэропорта Утапао и после остановки в Гае (Индия) направлялся через Ташкент в аэропорт Жуковский, сообщила Росавиация.
- В Гае, уточнил источник ТАСС, близкий к Министерству гражданской авиации Индии, самолет совершил дозаправку.
- Самолет принадлежал ООО "Атлетик групп" и частному лицу. Агентство Aamaj News называло воздушное судно индийским, однако в Министерстве гражданской авиации Индии сообщили, что оно не связано с компаниями из республики.
- Индийское министерство уточнило, что самолет был зарегистрирован в Марокко.
Как реагируют власти
- Росавиация находится на связи с авиационными властями Афганистана и Таджикистана.
- Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело "по факту крушения" по части 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек).
- Представитель находящегося у власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещено в РФ) сообщил Khaama Press, что в Бадахшан направлена следственная группа.