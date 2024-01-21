Названа предварительная причина крушения частного самолета в Афганистане

Инцидент мог произойти из-за отказа двух двигателей, сообщили в оперативных службах

ТАСС, 21 января. Технический отказ двух двигателей стал предварительной причиной крушения самолета Falcon 10B в Афганистане.

Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

"Причиной авиакатастрофы стал технический отказ, предварительно, двух двигателей", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщила Росавиация, в субботу вечером самолет Falcon 10, находясь в воздушном пространстве Афганистана (около границы Таджикистана), перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров. Самолет вылетел из аэропорта Утапао и следовало по маршруту: Гая (Индия) - Ташкент (Узбекистан) - Жуковский (Россия). Предварительно, на борту самолета находились шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. Как уточнили ТАСС в оперативных службах, среди них было двое россиян.