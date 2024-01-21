В Индии сообщили, что разбившийся в Афганистане самолет был зарегистрирован в Марокко

В Министерстве гражданской авиации Индии сообщили, что ожидают дальнейшей информации

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 января. /ТАСС/. Разбившийся в Афганистане самолет не принадлежал индийской компании, он был зарегистрирован в Марокко. Об этом сообщило Министерство гражданской авиации Индии.

"Потерпевший крушение в Афганистане самолет не был индийским самолетом, выполнявшим регулярные или чартерные рейсы. Это был самолет малой авиации, зарегистрированный в Марокко", - сообщило министерство в X.

Источник ТАСС, близкий к ведомству, пояснил, что самолет изначально вылетел из Таиланда, в городе Гая в Индии у него была дозаправка. Изначально Росавиация сообщала, что воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент (Узбекистан) - Жуковский (Россия). Позже Росавиация также уточнила, что изначальным местом вылета борта был аэропорт Утапао в Таиланде.

На борту находились шесть человек - четыре члена экипажа и два пассажира.

Ранее СМИ сообщали, что в Афганистане разбился индийский самолет. Позже Росавиация в своем телеграм-канале сообщила, что пропавший с радаров самолет принадлежит российской ООО "Атлетик групп" и частному лицу.